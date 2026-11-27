Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 1.17 Prozent höher bei 50’770.48 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24.252 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1.42 Prozent auf 49’469.86 Punkte an der Kurstafel, nach 50’182.95 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50’830.19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 50’398.29 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 3.11 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 52’377.57 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Stand von 53’569.44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, mit 47’427.12 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4.94 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 3.82 Prozent auf 253.77 USD), Caterpillar (+ 3.46 Prozent auf 562.48 USD), JPMorgan Chase (+ 2.41 Prozent auf 324.37 USD), Cisco (+ 2.35 Prozent auf 96.42 USD) und Goldman Sachs (+ 1.87 Prozent auf 816.04 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen McDonalds (-0.43 Prozent auf 282.29 USD), Procter Gamble (-0.36 Prozent auf 172.60 USD), NVIDIA (-0.32 Prozent auf 148.82 USD), Travelers (-0.27 Prozent auf 405.75 USD) und Coca-Cola (-0.16 Prozent auf 97.43 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 22’141’728 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 4.708 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.53 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch