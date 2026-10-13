LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 525 auf 500 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Erlöskennziffern des Luxusgüterkonzerns hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte der Umsatzmix auf dem Aktienkurs und der Branche lasten. Enttäuscht habe vor allem die Sparte Mode und Lederwaren./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Neutral
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
500.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
377.80 €
|
Abst. Kursziel*:
32.35%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
377.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.47%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|08:58
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
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|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:58
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|351.90
|-0.34%
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Beiersdorf Outperform
|08:59
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Deutsche Bank AG
Südzucker Hold
|08:58
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JP Morgan Chase & Co.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|08:56
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Jefferies & Company Inc.
Befesa Buy