LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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|Rentable LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition?
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21.10.2026 10:02:15
EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 1 Jahr wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile betrug an diesem Tag 616.80 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16.213 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’270.27 EUR, da sich der Wert eines LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiers am 20.10.2026 auf 386.75 EUR belief. Mit einer Performance von -37.30 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zuletzt 191.84 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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