LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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14.10.2026 10:03:12
EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 14.10.2016 wurden LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie betrug an diesem Tag 166.80 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.995 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (384.05 EUR), wäre die Investition nun 2’302.46 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 130.25 Prozent.
Zuletzt ergab sich für LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eine Börsenbewertung in Höhe von 189.13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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