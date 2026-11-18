Am 18.11.2025 wurden LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie betrug an diesem Tag 611.30 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.164 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (393.00 EUR), wäre die Investition nun 64.29 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 35.71 Prozent.

Zuletzt ergab sich für LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eine Börsenbewertung in Höhe von 198.73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch