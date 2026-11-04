EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an diesem Tag 692.50 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.444 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 579.78 EUR, da sich der Wert einer LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie am 03.11.2026 auf 401.50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42.02 Prozent verringert.

Der Marktwert von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton betrug jüngst 193.63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch