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|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition
|
04.11.2026 10:02:12
EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an diesem Tag 692.50 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.444 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 579.78 EUR, da sich der Wert einer LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie am 03.11.2026 auf 401.50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42.02 Prozent verringert.
Der Marktwert von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton betrug jüngst 193.63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 04.11.2026
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