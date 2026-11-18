LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 415 Euro auf "Hold" belassen. Die Schweizer Exportdaten seien nach wie vor stark volatil, was auf ausgeprägte Schwankungen der Vergleichswerte aus dem Vorjahr zurückzuführen sei, schrieb James Grzinic am Donnerstag zu Werten aus der europäischen Luxusbranche. Die Oktober-Daten deuteten auf eine anhaltend starke Lagerauffüllung in den USA hin, während sich die Entwicklung in China und den Vereinigten Arabischen Emiraten zwar schwach, aber im Vergleich zum September leicht verbessert darstelle./ck/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
415.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
390.85 €
|
Abst. Kursziel*:
6.18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
393.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.36%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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|19.10.26
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|Bernstein Research
|15.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
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|19.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
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|DZ BANK
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|09:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|361.45
|1.73%
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