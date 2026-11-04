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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

368.70
CHF
-3.45
CHF
-0.93 %
11:21:09
SWX
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06.11.2026 10:00:32

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
370.47 CHF -4.49%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 415 Euro auf "Hold" belassen. Die jüngste Erholung der Aktien des Luxuskonzerns spiegele eine zunehmende Übereinstimmung der Marktteilnehmer mit der Bewertung wider, schrieb James Grzinic in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Man habe die Schätzungen für 2027 allerdings nach unten korrigiert und liege dabei unter den Konsensprognosen. Hintergrund seien anhaltend ungünstige Rahmenbedingungen für die Nachfrage./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
415.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
407.95 € 		Abst. Kursziel*:
1.73%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
405.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.39%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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