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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

360.90
CHF
8.10
CHF
2.30 %
15:36:29
SWX
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14.10.2026 13:12:50

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
362.61 CHF 2.64%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH auf "Hold" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Dass der Luxusgütersektor im Allgemeinen und LVMH im Besonderen zu kämpfen haben, sollte niemanden mehr überraschen, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Superzyklus im Luxussegment sei vorbei, die Nachfrage ist instabil geworden und reagiere empfindlicher auf externe Ereignisse. LVMH und die Branche insgesamt müssten letztendlich ihre Kapitalallokationspolitik neu ausrichten und akzeptieren, dass sich das künftige Wachstum von dem der Vergangenheit unterscheiden werde./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10
Fallender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >20
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
420.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
390.70 € 		Abst. Kursziel*:
7.50%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
390.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.58%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:12 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
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