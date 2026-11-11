EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 162.00 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 61.728 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiers auf 401.00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24’753.09 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 147.53 Prozent vermehrt.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 197.96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch