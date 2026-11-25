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|Profitable LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition?
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25.11.2026 10:02:18
EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren angefallen
Anleger, die vor Jahren in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurden LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 706.90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.415 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 558.35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 394.70 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 44.16 Prozent.
Alle LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 191.25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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