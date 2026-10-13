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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

352.80
CHF
-0.30
CHF
-0.08 %
11:46:32
SWX
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13.10.2026 16:36:44

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
353.27 CHF -1.73%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 620 auf 470 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der chinabedingte organische Erlösrückgang der Hauptsparte sei durch die übrigen Sparten kompensiert worden, schrieb Katharina Schmenger in einer Studie am Dienstag. Positiv wertete sie die Rückkehr des Luxuskonzerns zu Wachstum in Europa sowie weiterhin solide Zuwächse in den USA und Japan./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15
Fallender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >15
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Kaufen
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
382.35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
384.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Katharina Schmenger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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