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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

349.75
CHF
4.80
CHF
1.39 %
09:03:24
SWX
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05.10.2026 08:18:48

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
351.69 CHF -1.41%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat LVMH mit "Buy" und einem Kursziel von 500 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Analysten der US-Investmentbank trauen Europas Luxusgüterunternehmen laut einer Brancheneinschätzung vom Sonntag die Rückkehr auf den Wachstumspfad zu. Nach der Normalisierung der drei Post-Corona-Jahre erwarten sie 2027 die Trendwende mit einem organischen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bei LVMH setzen die Experten auf eine Erholung im Lederwarengeschäft./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 20:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15
Fallender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
500.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
378.95 € 		Abst. Kursziel*:
31.94%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
379.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.75%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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25.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
24.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
22.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
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