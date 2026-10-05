LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat LVMH mit "Buy" und einem Kursziel von 500 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Analysten der US-Investmentbank trauen Europas Luxusgüterunternehmen laut einer Brancheneinschätzung vom Sonntag die Rückkehr auf den Wachstumspfad zu. Nach der Normalisierung der drei Post-Corona-Jahre erwarten sie 2027 die Trendwende mit einem organischen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bei LVMH setzen die Experten auf eine Erholung im Lederwarengeschäft./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
500.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
378.95 €
|
Abst. Kursziel*:
31.94%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
379.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.75%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|08:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|344.95
|-4.71%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:22
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|08:20
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Goldman Sachs Group Inc.
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|08:19
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Goldman Sachs Group Inc.
Richemont Buy
|08:18
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|08:10
|
Goldman Sachs Group Inc.
Carl Zeiss Meditec Sell
|08:07
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Evonik Hold
|08:02
|
RBC Capital Markets
DWS Group Outperform