LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 645 auf 525 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem sich ihre Hoffnungen auf 2026 für Europas Luxusgüterkonzerne als verfrüht erwiesen hätten, gehe sie nun mit realistischeren Erwartungen in das kommende Jahr, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Am positivsten sieht sie die Anbieter "harter" Luxusartikel wie Richemont und Watches of Switzerland. Richemont bleibt mit Blick auf die anstehende Quartalsberichtssaison ihr bevorzugter Wert./gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
525.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
377.65 €
|
Abst. Kursziel*:
39.02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
377.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.11%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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|10:07
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|UBS AG
|08:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|08:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
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|17.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|348.85
|1.13%
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