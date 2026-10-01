London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
London Stock Exchange (LSE) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. In einer Vorschau auf die anstehenden Zahlen zum dritten Quartal erhöhte Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie fürs laufende und die kommenden Jahre leicht. Der kurzfristige KI-Ausblick des Börsenbetreibers werde sich wohl nicht ändern./rob/niw/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
117.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
97.36 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84.66 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
05.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
05.10.26
|FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|10:56
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|05.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|10:56
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|05.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|10:56
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|05.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|92.70
|2.13%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:47
|
UBS AG
Rio Tinto Neutral
|11:46
|
UBS AG
AB InBev Buy
|11:37
|
UBS AG
Diageo Neutral
|11:33
|
Jefferies & Company Inc.
L'Oréal Hold
|11:28
|
UBS AG
Enel Buy
|11:22
|
UBS AG
ING Group Buy
|11:19
|
UBS AG
Shell Neutral