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STOXX 50-Performance im Fokus 11.11.2026 15:58:14

Pluszeichen in Europa: STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu

Pluszeichen in Europa: STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu

Das macht das Börsenbarometer in Europa.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.33 Prozent stärker bei 5’481.79 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.070 Prozent fester bei 5’467.78 Punkten, nach 5’463.95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5’513.60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5’467.78 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 2.07 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 5’305.21 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 5’548.17 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 11.11.2025, einen Stand von 4’846.26 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.58 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5’572.96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 7.98 Prozent auf 129.40 EUR), BP (+ 2.01 Prozent auf 5.63 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.97 Prozent auf 70.34 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.06 Prozent auf 94.94 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.05 Prozent auf 36.63 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-5.43 Prozent auf 807.00 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.50 Prozent auf 6.29 EUR), GSK (-1.02 Prozent auf 18.98 GBP), Enel (-0.92 Prozent auf 9.77 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.87 Prozent auf 571.20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8’053’072 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 517.925 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.81 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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