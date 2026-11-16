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|London Stock Exchange (LSE)-Investmentbeispiel
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16.11.2026 10:02:16
FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen London Stock Exchange (LSE)-Investment verdienen können.
Am 16.11.2021 wurde das London Stock Exchange (LSE)-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die London Stock Exchange (LSE)-Anteile bei 71.00 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das London Stock Exchange (LSE)-Papier investiert hätte, hätte er nun 140.845 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’740.85 GBP, da sich der Wert einer London Stock Exchange (LSE)-Aktie am 13.11.2026 auf 97.56 GBP belief. Mit einer Performance von +37.41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete London Stock Exchange (LSE) eine Marktkapitalisierung von 46.63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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