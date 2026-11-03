ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) nach Oktober-Daten auf "Buy" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. Das durchschnittliche tägliche Aktien-Handelsvolumen bei den von ihm bewerteten europäischen Börsen sei im Schnitt zwar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, aber zum Vormonat gleich geblieben, schrieb Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hätten sie etwas unter seiner Prognose für das erwartete durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im vierten Quartal gelegen. Mit Blick auf die LSE habe das Handelsvolumen allerdings seiner Prognose entsprochen./ck/bek;