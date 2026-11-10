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Kursentwicklung im Fokus 10.11.2026 09:28:14

Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne

Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne

Der STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.95 Prozent auf 5’500.70 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 5’473.47 Zählern und damit 0.452 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5’448.84 Punkte).

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’473.47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’501.00 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5’305.21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5’541.01 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 4’781.32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10.96 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3.63 Prozent auf 876.10 EUR), Rolls-Royce (+ 3.12 Prozent auf 13.62 GBP), Siemens Energy (+ 2.40 Prozent auf 127.08 EUR), Barclays (+ 2.34 Prozent auf 4.40 GBP) und UniCredit (+ 2.29 Prozent auf 83.80 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BP (-0.84 Prozent auf 5.52 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.78 Prozent auf 36.72 GBP), RELX (-0.61 Prozent auf 29.56 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0.43 Prozent auf 93.40 GBP) und National Grid (-0.40 Prozent auf 12.51 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’281’143 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 494.723 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.33 erwartet. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.03 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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