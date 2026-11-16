FTSE 100 998185 / GB0001383545
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index-Bewegung
|
16.11.2026 17:58:15
Minuszeichen in London: FTSE 100 schwächelt zum Ende des Montagshandels
Der Handel in London verlief letztendlich in ruhigen Bahnen.
Der FTSE 100 schloss am Montag nahezu unverändert (minus 0.08 Prozent) bei 10’893.86 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.313 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0.003 Prozent fester bei 10’902.93 Punkten, nach 10’902.56 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10’962.96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10’893.65 Punkten.
So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10’881.90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’750.11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 9’698.37 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 9.47 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Coca-Cola HBC (+ 2.64 Prozent auf 43.50 GBP), Croda International (+ 1.59 Prozent auf 38.22 GBP), Bunzl (+ 1.52 Prozent auf 29.36 GBP), Babcock International (+ 1.51 Prozent auf 10.05 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1.35 Prozent auf 98.88 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Anglo American (-4.25 Prozent auf 36.05 GBP), Antofagasta (-3.05 Prozent auf 30.49 GBP), Legal General (-2.96 Prozent auf 3.05 GBP), Centrica (-2.77 Prozent auf 1.56 GBP) und Endeavour Mining (-2.51 Prozent auf 36.95 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 68’981’741 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 277.916 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel
Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10’881.55
|-0.19%
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.