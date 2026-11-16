Minuszeichen in London: FTSE 100 schwächelt zum Ende des Montagshandels

Der FTSE 100 schloss am Montag nahezu unverändert (minus 0.08 Prozent) bei 10’893.86 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.313 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0.003 Prozent fester bei 10’902.93 Punkten, nach 10’902.56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10’962.96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10’893.65 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10’881.90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’750.11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 9’698.37 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 9.47 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Coca-Cola HBC (+ 2.64 Prozent auf 43.50 GBP), Croda International (+ 1.59 Prozent auf 38.22 GBP), Bunzl (+ 1.52 Prozent auf 29.36 GBP), Babcock International (+ 1.51 Prozent auf 10.05 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1.35 Prozent auf 98.88 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Anglo American (-4.25 Prozent auf 36.05 GBP), Antofagasta (-3.05 Prozent auf 30.49 GBP), Legal General (-2.96 Prozent auf 3.05 GBP), Centrica (-2.77 Prozent auf 1.56 GBP) und Endeavour Mining (-2.51 Prozent auf 36.95 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 68’981’741 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 277.916 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch