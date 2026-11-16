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London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

107.97
CHF
0.51
CHF
0.48 %
11:02:14
BRXC
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16.11.2026 09:39:09

London Stock Exchange (LSE) Buy

London Stock Exchange
107.97 CHF 0.48%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange von 11000 auf 11400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sein neuer "Primus inter pares" sei die LSE dank des stabilen Daten-Geschäfts und wachstumsstarker Trading-Assets, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den europäischen Börsenbetreibern. Er bestätigt allerdings auch seine Kaufempfehlungen für die Deutsche Börse und die Euronext./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
114.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
117.95 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
98.06 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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