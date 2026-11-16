London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
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London Stock Exchange (LSE) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange von 11000 auf 11400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sein neuer "Primus inter pares" sei die LSE dank des stabilen Daten-Geschäfts und wachstumsstarker Trading-Assets, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den europäischen Börsenbetreibern. Er bestätigt allerdings auch seine Kaufempfehlungen für die Deutsche Börse und die Euronext./rob/ag/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
114.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
117.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
98.06 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|23.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
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|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|108.02
|0.52%
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