Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 1.45 Prozent höher bei 5’448.28 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0.005 Prozent fester bei 5’370.72 Punkten, nach 5’370.47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5’363.60 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’450.94 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5’305.21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der STOXX 50 bei 5’527.31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’707.56 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.91 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 5.87 Prozent auf 81.52 EUR), Siemens Energy (+ 5.08 Prozent auf 124.10 EUR), Airbus SE (+ 4.96 Prozent auf 206.10 EUR), Rolls-Royce (+ 4.71 Prozent auf 13.21 GBP) und Rheinmetall (+ 4.02 Prozent auf 845.40 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BAT (-1.97 Prozent auf 44.77 GBP), RELX (-1.39 Prozent auf 29.74 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0.87 Prozent auf 93.80 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.58 Prozent auf 37.01 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.56 Prozent auf 566.00 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 29’639’167 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 494.723 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.03 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch