Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
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Linde Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Linde nach Quartalszahlen von 535 auf 560 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick des Industriegasekonzerns habe sich aufgehellt. Der Experte schraubte seine Prognosen leicht nach oben./rob/edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Buy
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 560.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 478.38
|
Abst. Kursziel*:
17.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 478.43
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.05%
|
Analyst Name::
Laurence Alexander
|
KGV*:
-
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