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Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762

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03.08.2026 09:51:04

Linde Buy

Linde
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Linde nach Quartalszahlen von 535 auf 560 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick des Industriegasekonzerns habe sich aufgehellt. Der Experte schraubte seine Prognosen leicht nach oben./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Linde plc Buy
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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17.06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 478.43 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Laurence Alexander 		KGV*:
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09:51 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Linde Outperform Bernstein Research
16.06.26 Linde Buy UBS AG
07.05.26 Linde Outperform Bernstein Research
06.05.26 Linde Halten DZ BANK
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