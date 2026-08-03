Linde 389.34 CHF 1.95% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Linde nach Quartalszahlen von 535 auf 560 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick des Industriegasekonzerns habe sich aufgehellt. Der Experte schraubte seine Prognosen leicht nach oben./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.