LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

15.65
CHF
-0.57
CHF
-3.51 %
15:08:50
SWX
19.01.2026 14:10:56

LANXESS Sell

LANXESS
15.78 CHF -5.08%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess auf "Sell" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Investoren seien skeptisch hinsichtlich der Frage, ob sich der Anteil von Lanxess am Werkstoffhersteller Envalior in diesem Jahr bezahlt mache, schrieb Christian Bell in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Verschuldungsquote von Envalior sei vergleichsweise hoch./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 19:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

