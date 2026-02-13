LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LANXESS Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess auf "Sell" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Sell
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
20.68 €
|
Abst. Kursziel*:
-32.30%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
20.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-32.56%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
|
12:29
|LANXESS Aktie News: LANXESS verbilligt sich am Montagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Vormittag ab (finanzen.ch)
|
13.02.26
|EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13.02.26
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX steigt nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu LANXESS AG
|13:57
|LANXESS Sell
|UBS AG
|10.02.26
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|13:57
|LANXESS Sell
|UBS AG
|10.02.26
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|13:57
|LANXESS Sell
|UBS AG
|03.02.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|16.01.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|18.83
|0.32%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:01
|
UBS AG
Nutrien Neutral
|13:59
|
UBS AG
Akzo Nobel Neutral
|13:59
|
UBS AG
Air Liquide Buy
|13:58
|
UBS AG
Bayer Neutral
|13:58
|
UBS AG
K+S Sell
|13:57
|
UBS AG
LANXESS Sell
|13:57
|
UBS AG
Brenntag Sell