LANXESS 16.15 CHF -1.94% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Lanxess auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Eine bessere Nachfrage sei für den Chemiekonzern immer noch nicht in Sicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in einem am Sonntag vorliegenden Ausblick auf die am 19. März anstehenden Quartalszahlen. Er senkte seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda)./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





