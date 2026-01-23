LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
16.04CHF
-0.05CHF
-0.31 %
10:52:18
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.01.2026 08:50:59
LANXESS Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Lanxess auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Eine bessere Nachfrage sei für den Chemiekonzern immer noch nicht in Sicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in einem am Sonntag vorliegenden Ausblick auf die am 19. März anstehenden Quartalszahlen. Er senkte seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda)./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
17.61 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.46%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.02%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LANXESS AG
|
09:29
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
23.01.26
|LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
23.01.26
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagmittag in Rot (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Freundlicher Handel: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.01.26
|MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX nachmittags leichter (finanzen.ch)
Analysen zu LANXESS AG
|08:50
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|16.01.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:50
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|16.01.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|16.01.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|16.12.25
|LANXESS Sell
|UBS AG
|28.11.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|16.04
|-0.31%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:10
|
Deutsche Bank AG
Ryanair Buy
|10:06
|
RBC Capital Markets
Ryanair Outperform
|09:55
|
Jefferies & Company Inc.
FRIEDRICH VORWERK Underperform
|09:54
|
JP Morgan Chase & Co.
Stabilus Overweight
|09:29
|
Deutsche Bank AG
DocMorris Hold
|09:29
|
Deutsche Bank AG
L'Oréal Hold
|09:27
|
Deutsche Bank AG
Danone Sell