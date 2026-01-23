Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’064 -0.6%  SPI 18’101 -0.7%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’804 -0.4%  Euro 0.9205 -0.2%  EStoxx50 5’930 -0.3%  Gold 5’079 1.9%  Bitcoin 67’913 0.9%  Dollar 0.7760 0.1%  Öl 65.9 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
So hätte sich eine Bitcoin-Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt
Wie viel Verlust ein Investment in Litecoin von vor 3 Jahren eingebracht hätte
So viel hätte eine Investition in Ethereum von vor 5 Jahren abgeworfen
BioNTech-Aktie vor weiterem Anstieg? Analyst glaubt an weitere Gewinne nach starkem Jahresstart
Berkshire Hathaway-Aktie: Neuer CEO Greg Abel erhält deutlich höhere Bezüge als Warren Buffett
Suche...

LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

16.04
CHF
-0.05
CHF
-0.31 %
10:52:18
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.01.2026 08:50:59

LANXESS Hold

LANXESS
16.15 CHF -1.94%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Lanxess auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Eine bessere Nachfrage sei für den Chemiekonzern immer noch nicht in Sicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in einem am Sonntag vorliegenden Ausblick auf die am 19. März anstehenden Quartalszahlen. Er senkte seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda)./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
17.61 € 		Abst. Kursziel*:
-3.46%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
17.53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.02%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LANXESS AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu LANXESS AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:50 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 LANXESS Sell UBS AG
16.01.26 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
07.01.26 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

LANXESS AG 16.04 -0.31% LANXESS AG