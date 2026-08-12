LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit Kursabschlägen

Das Papier von LANXESS gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 15,86 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'491 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die LANXESS-Aktie bis auf 15,80 EUR. Bei 16,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 68'552 Stück gehandelt.

Am 26.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,18 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 30,45 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,108 EUR aus. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS -0,66 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1.56 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.60 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,135 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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