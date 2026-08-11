LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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11.08.2026 10:02:37
MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LANXESS von vor 10 Jahren verloren
Investoren, die vor Jahren in LANXESS-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades LANXESS-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der LANXESS-Aktie betrug an diesem Tag 46.31 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 215.959 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.08.2026 3’578.45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16.57 EUR belief. Aus 10’000 EUR wurden somit 3’578.45 EUR, was einer negativen Performance von 64.22 Prozent entspricht.
Der LANXESS-Wert an der Börse wurde auf 1.42 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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