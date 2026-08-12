LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit Kurseinbussen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 16,20 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'287 Punkten realisiert. Die LANXESS-Aktie sank bis auf 16,11 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,17 EUR. Bisher wurden heute 13'739 LANXESS-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 25,88 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 31,91 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,108 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 07.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,66 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -2,50 Prozent verringert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 05.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem LANXESS-Verlust in Höhe von -0,135 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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