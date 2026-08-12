LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,9 Prozent auf 15,82 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'430 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die LANXESS-Aktie bis auf 15,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,17 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 133'846 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Bei 25,88 EUR markierte der Titel am 26.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 63,59 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,28 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,108 EUR. Am 07.08.2026 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. LANXESS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,135 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LANXESS von vor 10 Jahren verloren

LANXESS-Aktie niedriger: Konjunkturschwäche hält an - erste positive Signale sichtbar

Ausblick: LANXESS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor