Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben

Am Dienstag steht der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.06 Prozent im Minus bei 30’433.09 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 361.220 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.051 Prozent auf 30’436.99 Punkte an der Kurstafel, nach 30’452.53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 30’390.78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30’465.62 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, lag der MDAX-Kurs bei 29’937.15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30’267.49 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 30.12.2024, den Wert von 25’589.06 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 18.33 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31’754.30 Punkten. Bei 23’135.20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 0.76 Prozent auf 73.05 EUR), RENK (+ 0.65 Prozent auf 52.74 EUR), K+S (+ 0.65 Prozent auf 12.47 EUR), DWS Group GmbH (+ 0.63 Prozent auf 56.35 EUR) und flatexDEGIRO (+ 0.50 Prozent auf 36.06 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2.10 Prozent auf 65.25 EUR), HUGO BOSS (-0.72 Prozent auf 36.01 EUR), Lufthansa (-0.69 Prozent auf 8.31 EUR), LANXESS (-0.68 Prozent auf 17.50 EUR) und PUMA SE (-0.64 Prozent auf 21.84 EUR).

Welche Aktien im MDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 130’646 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 40.754 Mrd. Euro den grössten Anteil.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert mit 4.42 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15.85 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch