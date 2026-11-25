KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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KRONES Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Market-Perform" belassen. Bei Gesprächen auf der hauseigenen Industrie- und Infrastrukturkonferenz in London habe der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller ähnlich wie bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen die Kundenzurückhaltung aufgrund weltweiter Unsicherheiten und der Kosteninflation insbesondere im Energiebereich thematisiert, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwoch. Er sieht seine unveränderten Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2029 weiter über den Konsensprognosen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Market-Perform
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
108.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
102.80 €
|
Abst. Kursziel*:
5.06%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
103.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.05%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
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25.11.26
|KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
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25.11.26
|KRONES Aktie News: KRONES steigt am Mittwochvormittag (finanzen.ch)
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24.11.26
|KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagmittag ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
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20.11.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust hätte ein KRONES-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
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13.11.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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06.11.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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06.11.26
|EQS-News: Krones mit moderatem Wachstum und verbesserter Ertragskraft in herausforderndem Marktumfeld (EQS Group)
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06.11.26
|EQS-News: Krones reports moderate growth and improved profitability in a challenging market environment (EQS Group)
Analysen zu KRONES AG
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