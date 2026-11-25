NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Market-Perform" belassen. Bei Gesprächen auf der hauseigenen Industrie- und Infrastrukturkonferenz in London habe der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller ähnlich wie bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen die Kundenzurückhaltung aufgrund weltweiter Unsicherheiten und der Kosteninflation insbesondere im Energiebereich thematisiert, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwoch. Er sieht seine unveränderten Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2029 weiter über den Konsensprognosen./rob/gl/ag;