Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 103,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 28'847 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die KRONES-Aktie bis auf 103,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 102,80 EUR. Zuletzt wechselten 503 KRONES-Aktien den Besitzer.

Bei 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 28,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,20 EUR. Dieser Wert wurde am 20.11.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 2,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,47 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Am 06.11.2026 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 9,89 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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