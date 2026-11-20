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20.11.2026 10:02:10
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust hätte ein KRONES-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen KRONES-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 1 Jahr wurde das KRONES-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 125.20 EUR. Wer vor 1 Jahr 1’000 EUR in die KRONES-Aktie investiert hat, hat nun 7.987 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 838.66 EUR, da sich der Wert einer KRONES-Aktie am 19.11.2026 auf 105.00 EUR belief. Damit wäre die Investition 16.13 Prozent weniger wert.
Der KRONES-Wert an der Börse wurde auf 3.32 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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