Vor 1 Jahr wurde das KRONES-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 125.20 EUR. Wer vor 1 Jahr 1’000 EUR in die KRONES-Aktie investiert hat, hat nun 7.987 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 838.66 EUR, da sich der Wert einer KRONES-Aktie am 19.11.2026 auf 105.00 EUR belief. Damit wäre die Investition 16.13 Prozent weniger wert.

Der KRONES-Wert an der Börse wurde auf 3.32 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch