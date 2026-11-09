KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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09.11.2026 07:32:17
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 158 Euro auf "Buy" belassen. Fundamental sei das Papier des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers weiter attraktiv bewertet, es müssten sich aber die Auftragseingänge erholen, schrieb Robert-Jan van der Horst am Freitag im Nachgang der Zahlen für das dritte Quartal./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
158.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
112.40 €
|
Abst. Kursziel*:
40.57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
110.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.38%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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