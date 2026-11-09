Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’826 0.2%  SPI 20’855 0.1%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’920 0.4%  Euro 0.9149 0.1%  EStoxx50 6’204 0.5%  Gold 4’098 0.8%  Bitcoin 60’663 -1.0%  Dollar 0.8178 -0.2%  Öl 96.3 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
ABB-Aktie gesucht: Offenbar Abspaltung des China-Geschäfts der Robotik-Sparte möglich
Novartis-Aktie fester: FDA führt nach Tumorfällen Untersuchung über Risiko bei Zolgensma-Gentherapie durch
Hannover Rück Aktie dennoch tiefer: Starke Quartalszahlen trotz höherer Schaden-Kosten-Quote
Credit Agricole-Aktie im Minus: Italiengeschäft soll mit Banco BPM verschmolzen werden
Intesa Sanpaolo-Aktie fest: Consob genehmigt Übernahmeangebot für Monte dei Paschi
Suche...
Plus500 Depot

KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

100.40
CHF
0.50
CHF
0.50 %
09:29:39
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.11.2026 07:32:17

KRONES Buy

KRONES
100.83 CHF -1.43%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 158 Euro auf "Buy" belassen. Fundamental sei das Papier des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers weiter attraktiv bewertet, es müssten sich aber die Auftragseingänge erholen, schrieb Robert-Jan van der Horst am Freitag im Nachgang der Zahlen für das dritte Quartal./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
158.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
112.40 € 		Abst. Kursziel*:
40.57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
110.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.38%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KRONES AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu KRONES AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:13 KRONES Market-Perform Bernstein Research
07:32 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
06.11.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

KRONES AG 100.80 0.90% KRONES AG