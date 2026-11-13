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KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

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13.11.2026 08:19:37

KRONES Market-Perform

KRONES
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Benjamin Thielmann erwartet nach der Auswertung des Quartalsberichts des Konkurrenten KHS keinen Preiskampf für Krones. Denn KHS habe klargestellt, dass man die Preise zunächst nicht senken müsse, um sich Auftragsvolumina zu sichern, schrieb er am Donnerstag. Thielmann ließ seine Krones-Schätzungen unangetastet./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 14:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KRONES AG Market-Perform
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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