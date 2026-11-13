NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Benjamin Thielmann erwartet nach der Auswertung des Quartalsberichts des Konkurrenten KHS keinen Preiskampf für Krones. Denn KHS habe klargestellt, dass man die Preise zunächst nicht senken müsse, um sich Auftragsvolumina zu sichern, schrieb er am Donnerstag. Thielmann ließ seine Krones-Schätzungen unangetastet./rob/ag/edh;