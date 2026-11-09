KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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KRONES Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones nach Zahlen mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Market-Perform" belassen. Beim Hersteller von Getränkeabfüllanlagen gebe es keinen Spielraum für Fehler, schrieb Benjamin Thielmann am Sonntag im Rückblick auf das dritte Quartal. Der Investitionszyklus, die Preisgestaltung und das Abschneiden im vierten Quartal seien jetzt entscheidend./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Market-Perform
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
108.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
109.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.28%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
110.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.17%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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