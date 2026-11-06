KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 170 auf 137 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den Resultaten des dritten Quartals habe bei ihm einen positiveren Eindruck hinterlassen, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumserwartungen seien zwar deutlich niedriger, der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen sei aber gut aufgestellt. Die Profitabilität bleibe robust und der Auftragsbestand untermauere die Perspektiven für 2027. Zudem verbessere sich die Nachfrage in den USA. Die reduzierten Unternehmensambitionen für 2028 erschienen nun realistisch./mis/rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
137.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
112.40 €
|
Abst. Kursziel*:
21.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
111.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.54%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
|
16:29
|KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag billiger (finanzen.ch)
|
09:29
|KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Vormittag an Boden (finanzen.ch)
|
06:45
|EQS-News: Krones mit moderatem Wachstum und verbesserter Ertragskraft in herausforderndem Marktumfeld (EQS Group)
|
06:45
|EQS-News: Krones reports moderate growth and improved profitability in a challenging market environment (EQS Group)
|
05.11.26
|KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Mittag nordwärts (finanzen.ch)
|
31.10.26
|So stuften die Analysten die KRONES-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
Analysen zu KRONES AG
|09:12
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|09:12
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:12
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|99.90
|-2.06%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:23
|
Jefferies & Company Inc.
KRONES Buy
|17:01
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Energy Overweight
|16:46
|
DZ BANK
Alstom Halten
|14:55
|
Jefferies & Company Inc.
National Grid Hold
|14:45
|
DZ BANK
SAF-HOLLAND Kaufen
|14:24
|
Deutsche Bank AG
ArcelorMittal Buy
|14:24
|
Deutsche Bank AG
Engie Buy