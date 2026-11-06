Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’797 -1.1%  SPI 20’832 -1.2%  Dow 51’477 -0.1%  DAX 25’820 -1.9%  Euro 0.9138 -0.2%  EStoxx50 6’170 -1.0%  Gold 4’063 -0.6%  Bitcoin 62’028 0.3%  Dollar 0.8197 0.4%  Öl 97.4 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850ABB1222171NVIDIA994529Holcim1221405Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
SpaceX-Aktie auf der US 1 List: Was hinter der Empfehlung der Bank of America steckt
KI-Blase: Ken Griffin warnt vor Überbewertungen bei NVIDIA und Co.
Novartis-Aktie schwächer: Tumorfälle bei Kindern nach Zolgensma-Behandlung
Suche...
Plus500 Depot

KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

99.90
CHF
-2.10
CHF
-2.06 %
17:30:01
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.11.2026 18:23:01

KRONES Buy

KRONES
102.29 CHF -2.00%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 170 auf 137 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den Resultaten des dritten Quartals habe bei ihm einen positiveren Eindruck hinterlassen, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumserwartungen seien zwar deutlich niedriger, der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen sei aber gut aufgestellt. Die Profitabilität bleibe robust und der Auftragsbestand untermauere die Perspektiven für 2027. Zudem verbessere sich die Nachfrage in den USA. Die reduzierten Unternehmensambitionen für 2028 erschienen nun realistisch./mis/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 11:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 11:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
137.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
112.40 € 		Abst. Kursziel*:
21.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
111.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.54%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KRONES AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu KRONES AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:12 KRONES Market-Perform Bernstein Research
09:11 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 KRONES Kaufen DZ BANK
23.10.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

KRONES AG 99.90 -2.06% KRONES AG