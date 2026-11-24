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24.11.2026 12:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagmittag ohne grosse Veränderung
Die Aktie von KRONES hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 104,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr bei 104,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 29'005 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die KRONES-Aktie bei 105,00 EUR. In der Spitze büsste die KRONES-Aktie bis auf 103,20 EUR ein. Bei 104,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5'817 KRONES-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 144,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 27,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 2,69 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,47 EUR belaufen. KRONES gewährte am 06.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,55 EUR, nach 2,15 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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