KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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KRONES Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 167 auf 162 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers hätten trotz einer schwächeren Nachfrage robuste Gewinne belegt, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Wegen der Zurückhaltung der Kunden habe Krones allerdings die Wachstumsziele zurückgeschraubt, weshalb auch er seine Umsatzerwartungen gesenkt habe./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
162.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
110.60 €
|
Abst. Kursziel*:
46.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
110.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.74%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
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|EQS-News: Krones mit moderatem Wachstum und verbesserter Ertragskraft in herausforderndem Marktumfeld (EQS Group)
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|EQS-News: Krones reports moderate growth and improved profitability in a challenging market environment (EQS Group)
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