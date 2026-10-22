NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Krones von 111 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die vom Abfüllanlagenhersteller jüngst gesenkten Ziele für das organische Umsatzwachstum sehe er nicht als Indiz für einen beginnenden Auftragsabschwung, schrieb Benjamin Thielmann am Donnerstag. Sie könnten aber augf eine begrenzte Auftragsdynamik 2027 und 2028 hindeuten. Der Experte senkte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre bis 2028 ein wenig und wartet auf die Quartalszahlen am 6. November./rob/gl/ag;