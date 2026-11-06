KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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06.11.2026 09:11:40
KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Krones nach Zahlen mit einem Kursziel von 170 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Constantin Hesse am Freitag. Leicht über den Erwartungen liege de Auftragsentwicklung./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
170.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
114.40 €
|
Abst. Kursziel*:
48.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
113.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.65%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu KRONES AG
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06:45
|EQS-News: Krones mit moderatem Wachstum und verbesserter Ertragskraft in herausforderndem Marktumfeld (EQS Group)
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05.11.26
|KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
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05.11.26
|KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Mittag nordwärts (finanzen.ch)
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31.10.26
|So stuften die Analysten die KRONES-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
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30.10.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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|Jefferies & Company Inc.
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|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
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|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
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|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
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|KRONES Buy
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|KRONES Buy
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