|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 16:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 102,40 EUR ab.
Die KRONES-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 102,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 28'833 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte KRONES-Aktie bei 102,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 102,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7'619 KRONES-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 144,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 28,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2026 auf bis zu 101,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,17 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,47 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,80 EUR aus. Am 06.11.2026 äusserte sich KRONES zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,15 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.38 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.38 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,89 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust hätte ein KRONES-Investment von vor einem Jahr eingefahren
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingefahren
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu KRONES AG
|
25.11.26
|KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
25.11.26
|KRONES Aktie News: KRONES steigt am Mittwochvormittag (finanzen.ch)
|
24.11.26
|KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagmittag ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
|
20.11.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust hätte ein KRONES-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
13.11.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
06.11.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|EQS-News: Krones mit moderatem Wachstum und verbesserter Ertragskraft in herausforderndem Marktumfeld (EQS Group)
|
06.11.26
|EQS-News: Krones reports moderate growth and improved profitability in a challenging market environment (EQS Group)
Analysen zu KRONES AG
|13.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.