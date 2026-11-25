Die KRONES-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 102,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 28'833 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte KRONES-Aktie bei 102,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 102,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7'619 KRONES-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 144,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 28,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2026 auf bis zu 101,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,17 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,47 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,80 EUR aus. Am 06.11.2026 äusserte sich KRONES zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,15 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.38 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.38 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,89 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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