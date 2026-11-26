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26.11.2026 07:57:37
Devisen im Blick: Dollar zum Franken und Euro eine Spur fester
Der US-Dollar hat über Nacht ganz leicht angezogen.
Gegenüber dem Franken hat sich die US-Valuta auf 0,8318 von 0,8309 ebenfalls nur minim verteuert. Das Euro/Franken-Paar zeigt sich bei 0,9120 mehr oder weniger stabil. Kurse von unter 0,91 wie am Vortag gab es zuletzt im vergangenen März.
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In den letzten Monaten seien verständlicherweise der Irankrieg und seine Folgen das Hauptthema an den Märkten gewesen und damit verbunden die Spekulationen, welche Zentralbank wie schnell und wie stark auf den Inflationsdruck reagieren würde, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank. "Aber da war doch noch ein Thema zum Amtsbeginn Präsident Trumps? Genau, die Zölle!", nimmt die Bank die gestrigen Ankündigungen aus den USA auf.
Die Wirtschaften hätten zwar die ursprünglichen Auswüchse der Zollpolitik der USA weggesteckt. Seit gestern sei das Thema aber wieder präsenter, auch wenn sich kurzfristig für kaum ein Land die Zollsätze ändern dürften und Verhandlungen noch zu anderen Zollsätzen als den angekündigten führen könnten.
awp-robot/cf/hr
Zürich (awp)
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