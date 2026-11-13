MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der KRONES-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das KRONES-Papier bei 86.61 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die KRONES-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.155 KRONES-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 111.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128.39 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 28.39 Prozent.

Am Markt war KRONES jüngst 3.53 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch