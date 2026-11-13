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|Rentable KRONES-Investition?
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13.11.2026 10:02:23
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren KRONES-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der KRONES-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das KRONES-Papier bei 86.61 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die KRONES-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.155 KRONES-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 111.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128.39 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 28.39 Prozent.
Am Markt war KRONES jüngst 3.53 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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