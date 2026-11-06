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06.11.2026 10:02:07
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen KRONES-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das KRONES-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die KRONES-Aktie 93.75 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die KRONES-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 106.667 KRONES-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 114.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’202.67 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +22.03 Prozent.
Der KRONES-Wert an der Börse wurde auf 3.60 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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