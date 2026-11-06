MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das KRONES-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die KRONES-Aktie 93.75 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die KRONES-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 106.667 KRONES-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 114.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’202.67 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +22.03 Prozent.

Der KRONES-Wert an der Börse wurde auf 3.60 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch