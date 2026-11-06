KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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KRONES Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones nach Zahlen mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Auftragswachstum habe im dritten Quartal stagniert, schrieb Benjamin Thielmann am Freitag. Mit dem organischen Umsatzwachstum liege der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen in den ersten neun Monaten 2026 unterhalb der neuen Prognose. Der Experte spricht bei dem Quartalsbericht von einem gemischten Gesamtpaket./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Market-Perform
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
108.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
114.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.59%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
113.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.93%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
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|KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Vormittag an Boden (finanzen.ch)
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|EQS-News: Krones reports moderate growth and improved profitability in a challenging market environment (EQS Group)
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06:45
|EQS-News: Krones mit moderatem Wachstum und verbesserter Ertragskraft in herausforderndem Marktumfeld (EQS Group)
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|KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
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05.11.26
|KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Mittag nordwärts (finanzen.ch)
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|So stuften die Analysten die KRONES-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
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|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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