Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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Knorr-Bremse Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Knorr-Bremse nach Zahlen mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Der Bremsenspezialist habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Lucas Ferhani in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf das Schlussquartal lasse aber eine Erholung des nicht ganz überraschend schwachen Geschäfts mit Schienenfahrzeugen erwarten./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
126.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
90.70 €
|
Abst. Kursziel*:
38.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
90.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.23%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
Analysen zu Knorr-Bremse
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|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
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|Warburg Research
|30.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
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