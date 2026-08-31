Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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31.08.2026 18:00:38
Knorr-Bremse-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August
So schätzten Analysten die Knorr-Bremse-Aktie im letzten Monat ein.
Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der Knorr-Bremse-Aktie veröffentlicht.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 123,33 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 17,73 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Knorr-Bremse-Aktie von 105,60 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|130,00 EUR
|23,11
|11.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|04.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|132,00 EUR
|25,00
|03.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|108,00 EUR
|2,27
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Knorr-Bremse Buy
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|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|03.08.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Knorr-Bremse Buy
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|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
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