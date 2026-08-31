Knorr-Bremse-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der Knorr-Bremse-Aktie veröffentlicht.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 123,33 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 17,73 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Knorr-Bremse-Aktie von 105,60 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 130,00 EUR 23,11 11.08.2026 DZ BANK - - 04.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 132,00 EUR 25,00 03.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 108,00 EUR 2,27 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch