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Index-Performance 03.09.2026 09:28:18

Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Am Donnerstagmorgen geht es für den MDAX erneut nach oben.

HELLA
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Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.18 Prozent fester bei 32’016.92 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 357.148 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.069 Prozent auf 31’980.53 Punkte an der Kurstafel, nach 31’958.41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 32’088.18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31’975.92 Punkten verzeichnete.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 2.71 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32’511.21 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32’736.35 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der MDAX mit 29’731.32 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3.35 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell AUTO1 (+ 5.05 Prozent auf 22.04 EUR), FUCHS SE VZ (+ 2.45 Prozent auf 41.88 EUR), DEUTZ (+ 1.40 Prozent auf 12.30 EUR), TAG Immobilien (+ 1.31 Prozent auf 12.38 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.25 Prozent auf 69.00 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen PUMA SE (-2.36 Prozent auf 24.04 EUR), DWS Group GmbH (-1.27 Prozent auf 73.65 EUR), HELLA GmbH (-1.13 Prozent auf 69.70 EUR), RENK (-1.07 Prozent auf 44.10 EUR) und Knorr-Bremse (-0.88 Prozent auf 101.80 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 188’470 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39.410 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.19 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.44 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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